Конкурс на создание гимна Новгородской области начнется 16 января

В Новгородской области 16 января начнется конкурс на создание гимна региона. Участвовать в нем могут совершеннолетние граждане России — как единственные авторы, так и авторские коллективы, при этом от каждого принимается не более одного проекта, сообщили в пресс-службе правительства области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Прием материалов продлится до 27 февраля. Отборочный этап пройдет со 2 по 30 марта, победителя конкурса объявят 31 марта. Проект гимна должен отражать историческое прошлое, настоящее и будущее Новгородской земли: первый куплет — о прошлом, второй — о воинской славе и трудовой доблести, третий — о возможностях и перспективах региона.

Рекомендуемый объем текста — 12–16 строк (3–4 строфы) и припев. Исполнение предполагается на русском языке с оркестровым сопровождением. Конкурсные материалы принимают в министерстве культуры и туризма Новгородской области.

Идею провести народный конкурс на создание гимна ранее предложил глава региона Александр Дронов. Он отметил, что есть гимны муниципальных округов, но нет единого гимна области.

Артемий Чулков