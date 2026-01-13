Завершилось присоединение Челябинского трубопрокатного завода к ТМК

Челябинский трубопрокатный завод окончательно вошел в состав Трубной металлургической компании. АО «ЧТПЗ», по данным «СПАРК Интерфакс», прекратило деятельность 1 января 2026 года. Завод продолжает деятельность в качестве филиала ТМК, сообщает пресс-служба компании.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Кроме ЧТПЗ, завершилось присоединение еще семи ключевых подконтрольных организаций к материнской компании. Это Волжский трубный (ВТЗ), Первоуральский новотрубный (ПНТЗ), Северский трубный (СТЗ), Синарский трубный (СинТЗ) и Таганрогский металлургический (ТАГМЕТ) заводы, а также «ТМК Трубопроводные решения» и «Торговый дом ТМК».

«Изменения произошли с целью оптимизации корпоративной структуры управления и повышения операционной эффективности благодаря консолидации ключевых бизнес-процессов и внутригрупповых финансовых потоков»,— сообщает ТМК.

В компании отмечают, что присоединение «дочек» позволит укрепить межзаводскую кооперацию, высвободить оборотный капитал, расширить возможности финансирования инвестиционных программ и повысить конкурентные преимущества предприятий.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в марте 2021 года ТМК приобрела 86,54% акций АО «ЧТПЗ» у контролирующего акционера Андрея Комарова за 84,2 млрд руб. К концу того же года Трубная металлургическая компания выкупила у миноритарных акционеров оставшиеся акции челябинского завода.