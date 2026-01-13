Спор пришел к развязке

В Челябинске комитет дорожного хозяйства (КДХ) вновь проиграл спор о взыскании 51 млн руб. с компании «Уралмостострой» по контракту на строительство транспортной развязки на улице Братьев Кашириных. Истец пытался обжаловать решение первой инстанции частично, требуя вернуть уже 17 млн руб. Дело рассматривается в суде с 2018 года. Изначально представители КДХ утверждали, что подрядчик получил 51 млн руб. за невыполненные работы. Экспертиза дважды не подтвердила это утверждение.



Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Комитет дорожного хозяйства Челябинска не смог оспорить решение по делу о взыскании 51 млн руб. с подрядчика строительства дорожной развязки на улице Братьев Кашириных — АО «Уралмостострой». Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение первой инстанции без изменения. Информация об этом размещена в картотеке дел.

«Решение арбитражного суда Челябинской области от 17 июля 2025 года оставить без изменения, апелляционную жалобу комитета дорожного хозяйства города Челябинска — без удовлетворения»,— сказано в постановлении апелляционной инстанции. Решение принято 29 декабря прошлого года.

Согласно материалам дела, комитет пытался оспорить решение первой инстанции только в части отказа во взыскании 17,6 млн руб.

Дело рассматривается в суде около семи лет. Структура администрации в исковом заявлении требовала взыскать более 51,1 млн руб. с «Уралмостостроя». Истец утверждал, что компания получила эти деньги в качестве оплаты за невыполненные работы по контракту на строительство первой очереди транспортной развязки по улице Братьев Кашириных на участке от Кирова до Российской с выходом на Труда. Соответствующий договор был заключен в июле 2008 года. Стоимость работ тогда составила более 5,8 млрд руб.

Согласно документам суда, в ноябре 2018 года КДХ и «Уралмостострой» расторгли договор на строительство. Компании за выполненные работы выплатили 4,6 млрд руб. Кроме того, еще 1,2 млрд руб. подрядчик пытался взыскать с комитета через суд, но стороны в 2014-м заключили мировое соглашение, в рамках которого челябинская администрация обязывалась выплатить задолженность по контракту в размере 1,1 млрд руб.

Перед расторжением контракта сотрудники главного контрольного управления Челябинской области выехали на место работ с проверкой. Тогда было установлено, что подрядчик не выполнил монтаж и демонтаж трансформаторной подстанции, переустройство сетей связи радиолинии и кабелей ЛЭП, установку телефонной канализации.

Ответчик возражал против предъявленных требований. Согласно судебным документам, подрядчик утверждал, что истец приводил неверные факты. Например, указывал не протяженность кабелей, а общую длину каналов для них. Кроме того, «Уралмостострой» передал результаты по выносу кабелей ЛЭП балансодержателю — «Челябэнерго». Последний за восемь лет не предъявил каких-либо претензий к качеству и объему выполненных работ.

Представители «Уралмостостроя» также заявляли, что комитет дорожного хозяйства фактически пытается добиться пересмотра решения об утверждении мирового соглашения на 1,1 млрд руб.

В ходе разбирательств провели две экспертизы, которые подтвердили, что подрядчик все же выполнил весь объем работ. Суд посчитал, что нет никаких оснований не доверять представленным результатам проверки, и отказался удовлетворять иск.

В апелляционной жалобе КДХ настаивал на том, что подрядчик выполнил монтаж и демонтаж только двух подстанций вместо трех, требуя взыскать с ответчика более 17 млн руб. Но суд посчитал, что доводы истца не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, не опровергают выводы суда первой инстанции, а лишь выражают несогласие с ними и по существу сводятся к переоценке доказательств.

АО «Уралмостострой» было зарегистрировано в 1992 году на базе Мостостроительного треста №4, соз­данного в Ростове-на-Дону в 1945-м для восстановления мостов, разрушенных в ходе Великой Отечественной войны. Спустя десять лет трест начал базироваться в Челябинске для восстановления уральской дорожной инфраструктуры. В октябре 1992 года Мострострой-4 преобразовали в АО «Уралмостострой», после чего компания неоднократно меняла свою организационную форму. В настоящий момент АО «Уралмостострой» зарегистрировано в Перми. По данным «СПАРК-Интерфакс» на 2022 год, компания принадлежала Павлу Рабухину (41,23%), Юлии Морозовой (19,38%) и Игорю Печенкину (18,8%). В 2024 году компания получила выручку от продаж в размере более 11,3 млрд руб., чистую прибыль — 71,8 млн руб.

Строительство транспорт­ной развязки на улице Братьев Кашириных в Челябинске длилось 13 лет. Проект реализации состоял из трех очередей. Работы активно шли в 2008-2014 годах, после чего были заморожены. В 2018-м строительство развязки возобновили. Тогда к реализации проекта присоединилось АО «Южуралмост» — один из самых крупных на тот момент дорожных подрядчиков в Челябинской области. В 2019 году «Уралмостострой» вернулось к выполнению работ, в 2020-м развязка была сдана в эксплуатацию.

Ольга Воробьева