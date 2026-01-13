В Красновишерске из-за отопления две школы перейдут на дистанционное обучение

С 14 января в Красновишерском округе на дистанционное обучение перейдут школа №1 и специальная коррекционная школа. Как сообщила в своем телеграм-канале глава муниципалитета Анна Мельчарик, котельная №11, которая отапливает учебные заведения, работает на сниженных параметрах. «В настоящее время в городе ведутся работы по повышению качества теплоснабжения: проводится монтаж нового котла на котельной № 2. На котельной №11 также планируется поставить новый котел», - написала госпожа Мельчарик. По ее словам, в нынешних погодных условиях выводить из эксплуатации оборудование, которое планируется к замене, рискованно. Это может повлечь за собой еще большее снижение температуры теплоносителя. Поэтому работы начнутся после повышения наружной температуры воздуха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно данным сервиса «Гисметео», в ночь с 1 3 до 14 января в Красновишерске ожидается понижение температуры до минус 25 градусов. До конца недели ночные температуры не вырастут выше минус 18 градусов по Цельсию.