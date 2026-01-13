Будапешт уже не повоюет

Венгрия усвоила уроки Второй мировой войны и больше не будет ни с кем воевать ради чужих интересов. Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан в связи с 83-й годовщиной начала Острогожско-Россошанской операции советских войск в 1943 году, завершившейся разгромом 2-й венгерской армии на Дону. Предупреждение Орбана, пообещавшего не допустить повторения «донской катастрофы», продолжило серию заявлений руководства партии ФИДЕС, избравшей его кандидатом на пост главы правительства. Вопросы войны и мира станут ключевыми темами выборов апреля этого года, на которых венгерская партия власти выступит жестким оппонентом политики Евросоюза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В преддверии выборов, намеченных на 12 апреля, премьер-министр и лидер правящей партии Венгрии Виктор Орбан пообещал, что под его руководством страна никогда не станет ввязываться в «чужие войны»

Фото: Bernadett Szabo / Reuters В преддверии выборов, намеченных на 12 апреля, премьер-министр и лидер правящей партии Венгрии Виктор Орбан пообещал, что под его руководством страна никогда не станет ввязываться в «чужие войны»

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Отмечавшаяся 12 января 83-я годовщина начала Острогожско-Россошанской операции советских войск, одной из знаковых битв Великой Отечественной войны, в которой Венгрия воевала на стороне гитлеровской Германии, послужила для Виктора Орбана поводом напомнить своим соотечественникам о необходимости сделать правильные выводы из истории и не повторять ошибки прошлого.

«Урок усвоен. Венгрия никогда больше не будет воевать ради иностранных интересов»,— написал глава правительства на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Он отметил, что у Венгрии есть все возможности избежать новой катастрофы.

Масштабное наступление советских войск на Верхнем Дону привело к разгрому 2-й венгерской армии: из 200 тыс. человек в ее составе погибли, были ранены, пропали без вести или были взяты в плен 148 тыс. Эти события стали для Венгрии национальной трагедией и были названы «донской катастрофой».

Предупреждение Виктора Орбана о том, что нынешнее противостояние России и Запада может обернуться для его страны новым потрясением, прозвучало после того, как 10 января на 31-м съезде правящей партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» действующий премьер был единогласно избран кандидатом на пост главы правительства на всеобщих выборах, намеченных на 12 апреля.

На съезде, который проходил в Будапеште в выставочном комплексе Hungarexpo, присутствовали около 1,4 тыс. делегатов и почти такое же число гостей, включая членов правительства, депутатов парламента, мэров городов.

С приветственными видеообращениями к форуму выступили президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, глава правительства Чехии Андрей Бабиш, а также лидеры правых партий Франции, Италии, Германии, Австрии и Польши.

Предстоящие выборы станут непростым испытанием для Виктора Орбана, который вынужден бороться за переизбрание с оппозиционной партией «Тиса» во главе с ее лидером Петером Мадьяром. Оппоненты «Фидеса» в случае прихода к власти намерены следовать линии ЕС и финансировать Украину для поддержания ее способности вести боевые действия.

Ряд западных СМИ уже поспешили предречь завершение эпохи Виктора Орбана, включившись в пропагандистскую войну против «Фидеса» и сообщая о ее отставании в опросах.

Несмотря на то что оценить предвыборный расклад за три месяца до голосования пока сложно, в ходе съезда «Фидес» и сам Орбан, и его ближайшее окружение были вынуждены признать реальную угрозу перехода власти в руки оппозиции.

Учитывая это, команда Орбана ставит во главу угла избирательной кампании вопросы войны и мира, напоминая венграм о том, что им предстоит сделать экзистенциальный выбор.

В своем обращении к делегатам и гостям партийного форума Виктор Орбан предупредил, что на выборах 2026 года «будет решаться вопрос о войне и мире». Комментируя развитие ситуации вокруг Украины, венгерский премьер напомнил о том, что Киев обратился к странам Запада с просьбой предоставить им в ближайшие десять лет $800 млрд на восстановление. «И это не включает расходы на обеспечение их безопасности, которые будут представлены отдельно»,— возмутился глава правительства. По его словам, руководство Евросоюза уже уведомило Венгрию о планах перехода «на военную экономику» для поддержки Украины.

«Отправлять деньги на Украину — все равно, что бросать их в бездонную бочку, вызывая тем самым коррупцию. Если кому-то хочется, то пусть воруют, но не у нас.

Рано или поздно Брюсселю тоже придется посмотреть правде в глаза и согласиться, что Украина делает нас не сильнее, а слабее»,— продолжал Орбан.

Он подтвердил, что в случае его переизбрания венгерское правительство не будет финансировать Украину, поскольку для этого Венгрии пришлось бы отказаться от многих социальных программ, в том числе повышения минимальной зарплаты, выплат 14-й пенсии, поддержки молодых семей.

Мысли премьера развил на съезде глава МИД Венгрии Петер Сийярто, прокомментировавший подписанную в Париже 6 января декларацию британского премьера Кира Стармера, французского президента Эмманюэля Макрона и президента Украины Владимира Зеленского о намерении разместить на территории страны контингенты западных союзников. Еще одну декларацию приняли в Париже участники «коалиции желающих», заявившие о намерении после завершения украинского конфликта продолжать долгосрочную поддержку ВСУ, в том числе путем поставок вооружений и военной техники.

«Среди политических лидеров Европы свирепствует военный фанатизм. В прошлые выходные в Париже было обнародовано заявление, в соответствии с которым две европейские ядерные державы решили направить своих солдат на Украину. По сути, это означает, что европейские ядерные державы начинают войну. Их цель — пусть нам это будет ясно — заключается в том, чтобы пламя войны охватило всю Европу»,— предупредил глава венгерского дипломатического ведомства.

По его словам, правительство Орбана намерено не допустить втягивания своей страны в военный конфликт с Россией. Однако в случае победы оппозиции Венгрии будет уготован противоположный сценарий. «Если мы победим на выборах, то останемся в стороне от войны. Если не победим, то план Брюсселя и Киева будет реализован»,— признал Петер Сийярто.

Представители венгерского руководства не в первый раз заявляют, что лидеры Евросоюза подталкивают Украину к продолжению военных действий против России и стремятся втянуть в конфликт все страны ЕС. По оценке Будапешта, это создает угрозу прямого столкновения с РФ и чревато началом новой мировой войны. В связи с этим венгерское правительство вновь подтвердило, что намерено оставаться в стороне от украинского конфликта.

Сергей Строкань