Мэрия Ставрополя отказалась называть сквер в честь Михаила Горбачева

Активисты Ставрополя в середине декабря 2025 года установили табличку «Сквер Михаила Горбачева» на заброшенном пустыре у ЖК «Белый город» по улице Доваторцев. Георгий Ляшов возглавил инициативную группу. Жители микрорайона собрали подписи под обращением к властям. Они просили признать название официально и благоустроить участок площадью 0,5 га в густонаселенном районе с 15 многоэтажками и 20 тыс. жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Георгий Ляшов Фото: Георгий Ляшов

Мэр Иван Ульянченко и председатель гордумы Георгий Колягин получили обращения. Активисты направили письма и в Горбачев-фонд с Общественной палатой края. Пустырь годами зарастал бурьяном летом и покрывался грязью осенью. Благоустройство подобных скверов в Ставрополе обходится в 10–15 млн руб. из бюджета.

Администрация Ставрополя отклонила просьбу в январе 2026 года. Власти сослались на формальные основания: якобы имена выдающихся личностей присваивают объектам только через 10 лет после смерти. Михаил Горбачев умер 30 августа 2022 года, так что срок не истек. Исключения действуют для Героев СССР, РФ, почетных граждан Ставрополя и края. Самый знаменитый в истории ставрополец, первый и единственный президент СССР, нобелевский лауреат Михаил Горбачев в эти категории не входит.

В России в честь Михаила Горбачева назвали лишь одну улицу в Екатеринбурге. Инициаторы признавали неоднозначность выбора. Решение в мэрии озвучили в год 95-летия политика.

Станислав Маслаков