Вино настаивают на сложностях

Урожай российских виноградников упал на 25-30% в 2025 году, об этом пишет ТАСС со ссылкой на игроков рынка. Причина — весенние заморозки и засушливое лето. Это привело к тому, что количество воды в винограде существенно снизилось. Вместе с тем неблагоприятные погодные условия позволяют получить более концентрированную ягоду, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Именно из такого винограда получаются насыщенные, ароматные вина, рассказала гендиректор информагентства Fruitnews Ирина Козий: «Как правило, Росстат публикует в марте точные данные по урожаю предыдущего года. Вполне возможно, что он может сократиться. Так, мы уже точно знаем, что это произошло в Турции из-за погодных условий. Речь о тех же весенних заморозках, которые затронули и южные регионы России, в которых занимаются виноделием: Краснодарский край, регионы Северного Кавказа. Когда мы говорим про отечественный виноград, то, в первую очередь, имеем в виду те сорта, которые предназначены для производства вина. Столового винограда у нас выращивается крайне мало. И большая его часть продается в непосредственной близости от точек производства. Что же касается винных сортов, есть такое высказывание: "Чтобы из винограда получилось вкусное вино, он должен страдать". Когда сухо, когда ягодам приходится бороться за питательные вещества, как правило, в них появляется больше интересных ароматических веществ, а само вино в итоге получается более насыщенным».

Как отмечают игроки рынка, снижение урожая поможет регионам раскрыть уникальность своих вин. При этом руководитель Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян не считает, что ситуация на российских виноградниках критическая:

«Это ежегодная история. Где-то возвратные заморозки влияют, где-то засуха, но в целом качество ягод достаточно хорошее.

Поэтому я надеюсь, что вина прошлого года будут очень хорошо выглядеть. Год урожая играет роль именно с точки зрения потенциала самого напитка. Сделал хорошее вино, и у тебя оно может жить 10-15 лет, развиваться, раскрываться. У нас сейчас флагманом является Краснодарский край, в затылок ему дышит Крым. Все остальные регионы, к сожалению, далековаты. В Ростовской области виноделен не так много, но они есть, и достаточно хорошие. Так что я жду просто хороших вин, которые у нас появятся».

По данным ТАСС, в Крыму и Севастополе убытки не столь существенны, а вот потери в Ростовской области достигают 50% процентов от плановых показателей. Однако, по словам руководителя местной «Винодельни Ведерниковъ» Максима Тройчука, в прошлом году на виноградниках хозяйства собрали рекордный урожай: «В нашем случае, если брать объем и урожайность гектара, то это около 1,5 тыс. тонн. Мы столько никогда не убирали. В прошлом году были и засуха, и град, и мороз, и мы боялись, что у нас будет урожай на 20-30% процентов ниже, чем обычно. Его качество было приемлемое, местами хорошее, он характеризовался неполным созреванием ягоды. Если в 2024 году мы, наоборот, получили очень концентрированные, очень полные вина: виноград очень хорошо вызрел, набрал даже избыточное количество сахара.

В 2025-м же на фоне полной дегидрации у винограда немного нарушился метаболизм. Но наши виноделы умеют работать с этим. Напитки, и белые, и красные, и игристые, будут очень хорошими, элегантными, утонченными. Все, что мы планировали, удалось».

О рекордном урожае ранее сообщал и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, на Кубани в прошлом году собрали свыше 300 тыс. тонн винограда.

Анна Кулецкая