Осужденного за хищения на космодроме Восточный не стали выпускать из колонии

Белгородский облсуд отклонил апелляционную жалобу бывшего главы ФГУП «Дальспецстрой» Юрия Хризмана на отказ в его освобождении из колонии. Это следует из опубликованного на сайте суда апелляционного постановления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Как рассказывал «Ъ», Хризман отбывает срок в колонии в Алексеевском районе Белгородской области. В 2018 году ему было назначено 12 лет колонии за махинации на космодроме Восточный. Позже срок увеличили на два года. По решению суда с Хризмана в солидарном порядке с другими осужденными было взыскано более 5 млрд руб. ущерба госкорпорации «Роскосмос». С учетом лишения свободы в СИЗО во время предварительного следствия срок отбывания наказания Хризмана истекает в конце 2027 года.

Мотивируя возможность досрочного выхода на свободу, осужденный заявил, что отбыл уже основную часть наказания. По его мнению, это поможет ему быстрее погашать ущерб: зарплата Хризмана в колонии, где он работает швеей второго разряда, составляет 15–18 тыс. руб., а после освобождения некое предприятие гарантирует ему зарплату в 300 тыс. руб. Алексеевский райсуд оставил его прошение без удовлетворения, приняв во внимание отрицательную характеристику из колонии. Согласно документу, за весь период отбывания наказания Хризман заработал три поощрения и пять взысканий. Замечания касались трудовой дисциплины, к которой он не всегда относится добросовестно. В апелляционной жалобе на решение суда Хризман не согласился с отрицательной характеристикой, однако Белгородский облсуд отклонил его доводы.

Сергей Толмачев, Воронеж