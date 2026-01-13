Саратовская фирма стала банкротом после ДТП с двигателями для «Сургутнефтегаза»

Арбитражный суд Саратовской области ввел в отношении местной транспортной компании ООО «ТК „Везет“» процедуру конкурсного производства. Первое собрание кредиторов, где будет заслушан отчет управляющего, назначено на 20 января. Единственным значимым кредитором компании выступает АО «Совкомбанк Страхование» с претензией в 4,7 млн руб., обратил внимание «Бизнес-Вектор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саратовского перевозчика признали несостоятельным после ДТП

Фото: Ильяс Якупов Саратовского перевозчика признали несостоятельным после ДТП

Фото: Ильяс Якупов

Транспортная компания «Везет» основана в марте 2021 года предпринимателем Игорем Дробко. В сентябре того же года, выполняя первый крупный контракт на перевозку пяти дизельных двигателей для ПАО «Сургутнефтегаз», автомобиль перевозчика попал в ДТП. Груз был застрахован в «Совкомбанк Страховании», которое, выплатив возмещение отправителю (ООО «Дизельпоставка»), предъявило регрессный иск к ТК «Везет». Несмотря на попытки оспорить размер ущерба в судах двух инстанций, перевозчик проиграл.

Решение о взыскании 4,7 млн руб. с марта 2023 года пытались исполнить судебные приставы, но к декабрю 2024 года прекратили производство: найти компанию, ее имущество или активы не удалось. К тому моменту ФНС уже инициировала процедуру исключения недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ за непредставление отчетности. На этом фоне арбитраж в ноябре 2025 года удовлетворил заявление страховщика о банкротстве.

В декабре 2021 года Игорь Дробко передал компанию Сергею Литвинову, который ранее занимался техобслуживанием транспорта как ИП. На момент банкротства счетов и какого-либо имущества у ТК «Везет» не обнаружено. Господин Дробко также с 2016 года владеет ООО «Транспортно-экспедиционная компания „Везет“» (ТЭК «Везет»), которая в 2023 году показала выручку 18,6 млн руб. Летом 2025 года ТЭК «Везет» также пытались признать несостоятельной из-за претензий на 4,1 млн руб., связанных с утерей груза, но дело было прекращено после утверждения мирового соглашения с кредитором.

Нина Шевченко