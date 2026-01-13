В Татарстане за неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 25,5%

На второй неделе 2026 года в Татарстане зарегистрировано 12,7 тыс. случаев ОРВИ и гриппа. По сравнению с предыдущей неделей показатель снизился на 25,5%, сообщил Роспотребнадзор по республике.

В ведомстве отмечают, что такая динамика связана с низкой обращаемостью населения за медицинской помощью в период новогодних праздников и школьных каникул.

Уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога на 23,7%. В структуре выявленных случаев доля гриппа составила 73,6%, всего зарегистрировано 450 случаев.

Также в Татарстане зафиксировано снижение заболеваемости COVID-19. По данным Роспотребнадзора, показатель оказался ниже уровня прошлой недели на 38%.

Анна Кайдалова