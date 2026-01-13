Apple перебирает ИИ

Apple выбрал Gemini вместо ChatGPT — именно нейросеть от Google корпорация будет использовать для следующей версии Siri. В Apple отметили, что этот продукт больше других подходит для фундаментальных ИИ-моделей. Его интегрируют не только в голосовой помощник, но и в другие будущие функции. В результате Google получит доступ к 2 млрд активных устройств Apple. При этом в конце 2024 года в Siri уже интегрировали чат-бот ChatGPT для ответов на сложные вопросы. Однако, как пишет Reuters, после новой сделки модели от OpenAI отведут вспомогательную роль, а основным инструментом на устройствах станет Gemini.

Вероятно, Apple осталась недовольна сотрудничеством с OpenAI, полагает главный редактор Itzineru Сергей Кузнецов: «Как только у Apple появляется какой-то новый сервис, возникает вопрос: что же делает Apple для защиты конкуренции? Они не хотят монополии. Здесь, конечно, возникает вопрос: а будут ли и прочие нейросети? К тому же они, кажется, остались не очень довольны работой с OpenAI: запуск Siri до сих пор не состоялся, хотя должен был пройти еще весной 2025-го. Качество работы ChatGPT внутри Apple Foundation Models не устраивает Apple. Как обрабатываются картинки на Samsung и на iPhone — это, конечно, небо и земля. Gemini Nano Banana работает гораздо лучше, скорее всего, ChatGPT останется, но я очень надеюсь, что в новой версии операционной системы или в каком-то очередном обновлении появится возможность выбора, чтобы можно было не только ChatGPT пользоваться.

Опять возникает вопрос: почему Apple принуждает вас покупать подписку на ChatGPT, чтобы вы могли пользоваться всеми возможностями? Почему вы не можете, если у вас, например, Dreamina, пользоваться ей? Как будто все это ведет к тому, что у пользователя должен быть выбор. В России проблем со стороны Apple не будет. Все ограничения будут только со стороны OpenAI: на территории Российской Федерации, например, не разрешают запускать ChatGPT, но если вы уедете в отпуск, то у вас все будет работать».

Финансовые условия сделки Apple и Google не разглашаются. Но, по данным Bloomberg, речь может идти о ежегодных выплатах в $1 млрд за использование модели Gemini. Предполагается, что нейросеть будет создавать сводки уведомлений, веб-страниц и текстов, а также помогать пользователям с планированием. Сочетание нескольких моделей искусственного интеллекта для выполнения разных задач — оптимальный вариант для Apple, говорит основатель и гендиректор компании Sistemma Сергей Зубарев: «В этом есть прагматизм. Вся история развития Apple показывает, что они берут инновации, улучшают до высшего уровня сервисы, чтобы улучшить пользовательский опыт. Я думаю, что они ищут самый лучший вариант с учетом того, что в ИИ-гонке Apple отстает достаточно сильно, на несколько лет, наверное.

Насколько я знаю, предыдущий контракт с OpenAI не был разорван, возможно, они хотят определить, в каких именно сферах тот или иной искусственный интеллект будет более интересен для пользователя. Я не думаю, что они разделяют это, потому что Gemini и ChatGPT очень сильно разные. Если не брать технические детали и стоимость, то эта сегментация именно по обучающейся выборке. Например, у Google выборка более техническая, так как они обладатели Gmail, и по факту любой пользователь Google-аккаунта разрешает Google использовать свои не персонализированные данные для обучения. Получилось, что модели Gemini работают лучше с аналитическими таблицами, с данными.

Для пользователей это может выглядеть так, что условная Siri по просьбе пользователя сможет мобилизовать, например, с почты какие-то данные. У Apple очень сильный акцент на людей, которые используют акции, фондовые биржи, возможно, интеграция будет именно в этой части, потому что Gemini считается лучшей моделью для сбора аналитики по ситуации на рынке. Я думаю, что там будет микс моделей, их задача — продать надбавочную стоимость пользователю за счет улучшения сервиса. Это выглядит как внедрение лучших версий разных моделей в свое ПО».

Тем временем глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что чат-боты Gemini и Grok до конца января будут запущены в сети Минобороны США. Нейросетям откроют доступ к данным из военных IT-систем, включая базы разведки.

Ульяна Горелова