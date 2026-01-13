В Татарстане доля убыточных компаний снизилась до 23,1%

По итогам января—октября 2025 года доля убыточных организаций в Татарстане составила 23,1%. За месяц показатель сократился на 0,8 процентного пункта, а за два месяца — на 2,2 п. п., сообщает РБК Татарстан со ссылкой на данные Татарстанстата.

Показатель в республике остается ниже среднего уровня по России (29,2%) и по Приволжскому федеральному округу (26,6%).

В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром, а также кондиционирования воздуха убыточными были 57,1% организаций. В сфере транспортировки и хранения в минусе работали 39% компаний. Существенная доля убыточных организаций зафиксирована также в области информации и связи (33,8%), профессиональной, научной и технической деятельности (32,9%), а также в сфере водоснабжения, водоотведения и обращения с отходами (32,5%).

Анна Кайдалова