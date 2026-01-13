В Нижневартовске руководитель компании скрыл 26 млн руб. долгов по налогам

В Нижневартовске руководитель коммерческой организации скрыл больше 26 млн руб. средств, из которых должны были взыскивать задолженность по налогам. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО-Югре).

Директора обвиняют по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов в особо крупном размере). Ему грозит штраф от 500 тыс. до 2 млн руб. или лишение свободы до пяти лет.

По версии следствия, обвиняемый знал, что у организации есть задолженность по налоговым выплатам, и при этом скрыл 26 млн руб. средств компании, переведя их на другие счета. Имущество фигуранта и организации арестовали, дело передано в суд.

Анна Капустина