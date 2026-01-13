На Среднем Урале возникла нехватка донорской крови после новогодних праздников

В Свердловской области после новогодних праздников возник дефицит донорской крови. Как сообщают в Областной станции переливания крови, особенно требуется кровь с отрицательным резус-фактором в Екатеринбурге, Первоуральске, Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным донорского светофора, на Среднем Урале сложилась повышенная потребность в следующих группах крови :

Екатеринбург: I отрицательная и II отрицательная;

Первоуральск и Каменск-Уральский: I отрицательная, II отрицательная и III отрицательная.

Недостаточно крови следущих групп :

Екатеринбург: II положительная, III отрицательная и IV отрицательная.

Первоуральск: II положительная, III отрицательная и IV отрицательная.

Каменск-Уральский: II положительная и IV отрицательная.

Нижний Тагил: I отрицательная, I положительная, II отрицательная и II положительная.

Для оперативного восполнения запасов донорской крови с 12 по 23 января 2026 года в Областной станции переливания крови в Екатеринбурге будет проводиться прием доноров без предварительной записи через единый портал Госуслуг.

Полина Бабинцева