На Среднем Урале возникла нехватка донорской крови после новогодних праздников

В Свердловской области после новогодних праздников возник дефицит донорской крови. Как сообщают в Областной станции переливания крови, особенно требуется кровь с отрицательным резус-фактором в Екатеринбурге, Первоуральске, Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным донорского светофора, на Среднем Урале сложилась повышенная потребность в следующих группах крови :

  • Екатеринбург: I отрицательная и II отрицательная;
  • Первоуральск и Каменск-Уральский: I отрицательная, II отрицательная и III отрицательная.

Недостаточно крови следущих групп :

  • Екатеринбург: II положительная, III отрицательная и IV отрицательная.
  • Первоуральск: II положительная, III отрицательная и IV отрицательная.
  • Каменск-Уральский: II положительная и IV отрицательная.
  • Нижний Тагил: I отрицательная, I положительная, II отрицательная и II положительная.

Для оперативного восполнения запасов донорской крови с 12 по 23 января 2026 года в Областной станции переливания крови в Екатеринбурге будет проводиться прием доноров без предварительной записи через единый портал Госуслуг.

Полина Бабинцева

