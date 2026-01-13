Турпоток из Татарстана на Дальний Восток в новогодние праздники вырос на 67%

В новогодние каникулы турпоток из Татарстана на Дальний Восток вырос на 67% по сравнению с зимними праздниками 2023–2024 годов. Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на пресс-службу «МегаФона».

Рост зафиксирован и по другим направлениям. Число туристов из Татарстана, отправившихся в Калининградскую область, увеличилось на 50%. Самым популярным направлением стала Москва — туда отправились 14% путешественников из Татарстана, 9% туристов выбрали Башкирию, 6% — Самарскую область, еще 5% — Краснодарский край.

Также в первые дни 2026 года у татарстанцев пользовались спросом поездки в Ульяновскую и Нижегородскую области, Чувашию, Марий Эл и Удмуртию. В целом в период новогодних праздников жители республики посетили 75 из 89 регионов России.

Анна Кайдалова