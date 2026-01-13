В Самарской области организатора и 28 членов ОПГ признали виновными в совершении экономических преступлений

В Самарской области суд признал виновными организатора преступного сообщества, который на момент совершения преступлений имел статус адвоката одной из коллегий Тольятти, и еще 28 участников. Об этом сообщает СКР.

В зависимости от роли и степени участия каждого подсудимые признаны виновными по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денег, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере).

По версии следствия и суда, не позднее 2017 года адвокат создал преступное сообщество, разработал его структуру, а также план совершения преступлений. В течение нескольких лет в состав ОПГ входили не менее 29 жителей региона. Данные лица осуществляли незаконную банковскую деятельность с расчетными счетами организаций, подконтрольных членам сообщества. В результате их действий поступило не менее 1,8 млрд руб. Члены ОПГ получили незаконный доход на сумму не менее 150 млн руб. Не менее 50 млн руб. из полученных средств были направлены на строительство зданий на территории Тольятти для придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению. Объекты недвижимости впоследствии также были зарегистрированы на организацию, аффилированную адвокату.

Во время расследования проведено более 110 осмотров, обысков и выемок, свыше 180 осмотров предметов, 15 судебных экспертиз, допрошено более 100 свидетелей, изучено более 500 выписок о движении денежных средств по расчетным счетам.

Осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 3 до 19 лет. Отбывать наказание они будут в колониях общего режима.

Руфия Кутляева