Саратовская структура «Светофора» пытается отменить штраф в суде

Саратовская структура федеральной сети дискаунтеров «Светофор» — ООО «Саратов Ритейл Сервис» — подал иск в Арбитражный суд региона, требуя отменить постановление УФАС о штрафе. Предварительное судебное заседание назначено на 17 февраля.

«Саратов Ритейл Сервис» требует изменить штраф ФАС на предупреждение

В декабре прошлого года антимонопольная служба привлекла компанию к административной ответственности. В иске «Саратов Ритейл Сервис» просит заменить штраф на предупреждение. Текст самого административного дела в в документе пока отсутствует, однако в сентябре 2025 года ведомство сообщало о возбуждении дела против компании за нарушение закона о торговле.

По данным УФАС, дистрибутор «Светофора» не ограничивал сроки оплаты товаров для 28 поставщиков, тогда как для продовольствия с длительным сроком хранения этот срок не должен превышать 40 дней. Нарушение было закреплено в договорах: в дополнительных соглашениях компания ставила условие об оплате только после продажи товара в магазинах, что теоретически позволяло затягивать расчеты на неопределенный срок. Антимонопольная служба выдала предписание привести договоры в соответствие с законом.

Параллельно условия «Саратов Ритейл Сервис» оспаривает в суде один из поставщиков — челябинское объединение «Союзпищепром». Компания требует признать недействительными пункты договора, допускающие оплату после реализации товара. Первое заседание по этому иску назначено на 9 февраля. Также с дистрибутором судится АО «Казанский жировой комбинат» из-за поставки, детали которой в иске не указаны. Изначально сумма требований к «Саратов Ритейл Сервис» составляла 446,6 тыс. руб., но затем комбинат решил взыскать лишь неустойку в размере 264,8 тыс. руб. Рассмотрение дела назначено на 20 января.

Сеть дискаунтеров «Светофор» основана в 2009 году братьями Сергеем и Андреем Шнайдерами. Сеть работает через множество региональных юрлиц. ООО «Саратов Ритейл Сервис», учрежденное в 2022 году, принадлежит московскому АО «Лайнкомм». Компанией руководит Вячеслав Шулей. В 2024 году «Саратов Ритейл Сервис» заработал на 42% меньше, чем в 2023 году, — 5,4 млн руб. при обороте 846 млн руб. За позапрошлый год стоимость активов выросла на 89% и достигла 7 млн руб.

Нина Шевченко