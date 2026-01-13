Перекресток в Саратове назван самым аварийным в России

Перекресток улицы Академика Антонова и проспекта Строителей в Саратове стал лидером мест с наибольшим количеством ДТП с пострадавшими. Такой результат показало исследование, которое провели эксперты Центра городской среды «СпецДорПроекта», сообщает одноименный Telegram-канал. За 11 лет на перекрестке произошло 90 аварий, 11,6 аварии в год за последние пять лет.

По статистике аварий, которую ведет ГИБДД, если на определенном участке в течение одного календарного года произойдет три и более ДТП одного типа или пять и более ДТП разных типов, его признают местом концентрации ДТП.

«Мы заметили, что много участков ежегодно остаются невидимыми для статистики. На них регулярно происходят аварии с пострадавшими, часто однотипные, но их меньше трех в год, поэтому они не попадают в реестр мест концентрации ДТП. Это подтолкнуло нас создать инструмент, который в пару кликов позволяет выявить все подобные места», — рассказал Василий Вишневский, руководитель Центра городской среды «СпецДорПроекта».