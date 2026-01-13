В работе «Авито» произошел сбой

Жители России стали жаловаться на работу сервиса для онлайн-покупок «Авито». За последний час на портале Downdetector поступило более 1,6 тыс. обращений. Пик жалоб пришелся на 16:00 мск.

Сильнее всего сбой ощутили жители Санкт-Петербурга. На втором месте по числу обращений — Москва, на третьем — Ленинградская область. Пятерку лидеров по регионам закрывает Карелия.

В основном пользователи жалуются на сбой в работе сайта «Авито» (66%). 19% россиян сообщают о неполадках в работе мобильного приложения, 8% — об общем сбое. Также есть обращения по поводу проблем с доступом в личный кабинет и получением уведомлений. Более трети жалоб поступают от тех, кто использует операционную систему iOS. За ней в списке следуют Android и Windows.

В пресс-службе «Авито» пояснили «Ъ», что речь идет не о массовом сбое, а о кратковременных сложностях со входом у некоторых пользователей. «В 16:04 все сервисы полностью работали в обычном режиме»,— уточнили в компании.