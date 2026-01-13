Транскавказская автомагистраль закрыта из-за непогоды

С 13 января движение всех видов транспорта на Транскавказской автомагистрали, соединяющая Северную Осетию с Южной Осетией, прекращено. Об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям Южной Осетии.

Ведомство объяснило ограничение тем, что из-за непогоды «невозможно обеспечить безопасность дорожного движения».

Конкретной причиной стал обильный снегопад и снежные заносы на трассе Цхинвал—Владикавказ, а также ухудшение видимости на трассе до 100 м.

«Существует высокая вероятность схода снежных лавин»,— уточнили в МЧС Южной Осетии.

Георгий Двали, Тбилиси