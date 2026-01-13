Дело казанцев, незаконно обналичивших 6 млрд рублей, направили в суд

В Татарстане в суд направили уголовное дело в отношении пяти жителей Казани, обвиняемых в участии в преступном сообществе и незаконной банковской деятельности. Они обналичили 6 млрд руб., получив незаконный доход 570 млн руб., сообщила пресс-служба МВД по республике.

Как сообщила пресс-служба СУ СКР по Татарстану, в 2024 году руководитель «Смарт строй» создал преступное сообщество, участники которого занимались незаконными финансовыми операциями. В период с 2017 по 2019 год руководитель коммерческой компании уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль на сумму 67 млн руб., а в 2019–2021 годах осуществлял переводы по поддельным документам.

Общий ущерб от противоправной деятельности превысил 67 млн руб., из которых в ходе следствия возмещено 1,9 млн руб.

Их обвиняют по п. «б», ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов»), ч. 1 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»), п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») и ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ («Организация либо участие в преступном сообществе»). На имущество обвиняемых наложен арест на сумму 77,8 млн руб.

Анна Кайдалова