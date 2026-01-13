Во время новогодних каникул россияне предпочитали общаться с близкими голосом, а не писать сообщения. Голосовой трафик вырос на 27%, а всего жители страны проговорили порядка 8,3 тыс. лет, выяснили аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных. Пик отмечен 31 декабря. Самыми активными звонящими стали россияне в возрасте 35-44 лет, на них пришлось 25% всех пользователей голосовой связи. Молодежь 14-24 лет заметно реже выбирала голосовое общение, но именно она чаще других становилась инициатором звонков. География поздравлений в праздники также оказалась контрастной. Самыми разговорчивыми стали жители Северного Кавказа.

Трафик в российских торговых центрах в праздничный период снизился на 20% по сравнению с прошлым годом, сообщил ТАСС вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Основные пики посещаемости ожидаются в январе-марте в связи с праздниками 14 и 23 февраля, а также 8 марта.

Apple заключила соглашение с Google на использование ИИ-моделей Geimini в обновленной версии голосового помощника Siri. Партнерство открывает технологиям Google доступ к более чем 2 млрд активных устройств Apple. Как сообщает Reuters со ссылкой на данные Google, после тщательной оценки Apple признала технологии Geimini «наиболее эффективной основой» для своих фундаментальных ИИ-моделей. Они будут использоваться не только в Siri, но и в других будущих функциях компании. Финансовые условия сделки не раскрываются.