FT: Александр Иванович может возглавить крупнейший банк Швейцарии UBS

По данным Financial Times (FT), ссылающейся на осведомленные неназванные источники, генеральный директор крупнейшего банка Швейцарии UBS Серджио Эрмотти планирует уйти в отставку в апреле 2027 года. Господин Эрмотти возглавил банк в 2023 году, когда власти Швейцарии в срочном порядке провели объединение UBS со вторым на тот момент банком страны — Credit Suisse, испытывавшим проблемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор UBS Серджио Эрмотти

Фото: Denis Balibouse / Reuters Гендиректор UBS Серджио Эрмотти

Фото: Denis Balibouse / Reuters

По словам источников FT, наиболее вероятным преемником на пост нового главы UBS сейчас является Александр Иванович, руководитель одного из ключевых подразделений UBS — по управлению активами. Гражданин Швейцарии, господин Иванович начал работать в UBS еще в 1992 году, затем занимал различные должности в банках Credit Suisse и Morgan Stanley. В марте 2024 года он был назначен на свой текущий пост в UBS.

Среди других кандидатур на пост главы швейцарского банка FT называет нынешних соруководителей отделения по управлению капиталом Икбала Хана и Роберта Карофски, а также операционного директора UBS Беа Мартин.

Сам банк никак не комментирует сообщения о возможной смене руководства.

Евгений Хвостик