Альфа-Банк предложил миноритариям «Европлана» выкуп акций по 678 рублей

Альфа-Банк направил миноритарным акционерам ПАО «Лизинговая компания «Европлан» обязательное предложение о выкупе обыкновенных акций. Согласно сайту Центра раскрытия корпоративной информации, цена приобретения установлена на уровне 677,9 рубля за одну бумагу.

Обязательное предложение касается 14 249 644 обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ЛК «Европлан». Документ был представлен в Банк России 26 декабря 2025 года.

Срок принятия обязательного предложения составляет 70 дней с момента его получения ПАО «Лизинговая компания «Европлан». Все заявления о продаже акций, поступившие в этот период, считаются полученными АО «АЛЬФА-БАНК» в день истечения установленного срока.