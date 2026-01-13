Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
ЦБ запустил сервис для анонимных жалоб на инсайд и манипулирование

Банк России запустил сервис, с помощью которого можно анонимно сообщать о случаях нарушения инсайдерской политики в компаниях и о других манипуляциях на рынке. Регулятор будет изучать жалобы и в случае необходимости принимать меры.

«Там можно рассказать о совершении инсайдерами выгодных сделок, о разглашении инсайдерской информации, о сговоре участников торгов, что привело к волатильности на рынке»,— следует из пресс-релиза ЦБ.

Сервис работает на сайте Центробанка. К сообщениям можно прикреплять документы, подтверждающие информацию. Обратная связь и выплата вознаграждения автору не предусмотрены.

