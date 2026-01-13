Технопарк высоких технологий Югры возглавил Игорь Анфалов

Директором Технопарка высоких технологий Югры стал Игорь Анфалов. Информация об этом размещена в соцсетях учреждения.

Фото: сайт Технопарка высоких технологий Югры Директор Технопарка высоких технологий Югры Игорь Анфалов

«Распоряжением Губернатора Югры Руслана Кухарука с 12 января 2026 года директором АУ "Технопарк высоких технологий" назначен Игорь Юрьевич Анфалов»,— указано в сообщении.

Игорь Анфалов работает в Технопарке высоких технологий с 2014 года, где прошел путь от ведущего специалиста центра кластерного развития до начальника регионального центра инжиниринга. С 2019 года является заместителем директора организации. До этого с 2009 по 2011 год господин Анфалов работал главным специалистом-экспертом в управлении потребительского рынка в департаменте экономического развития Югры, с 2011 года — в должности ведущего специалиста отдела мониторинга инвестиционных проектов в ООО «Газпромнефть-Хантос».

«Моя первостепенная задача — не только сохранить достигнутые темпы роста, но и вывести Технопарк на новый уровень, усилив его позиции как центра притяжения для технологических компаний, стартапов и инвестиций»,— сказал господин Анфалов. На новом посту он планирует создавать для резидентов наиболее комфортные условия и развивать кадры в сфере инноваций и высоких технологий.

До этого в должности врио директора Технопарка находился Александр Прокопьев. Технопар высоких технологий Югры работает с 2008 года, с 2020 года он стал региональным оператором «Сколково» в ХМАО. В парке работает более 80 резидентов, в числе которых IT-компании, компании по производству питания, оборудования, в том числе коммерческого, инновационных строительных материалов и другие.

Анна Капустина