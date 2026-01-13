Бабиш: предыдущее правительство Чехии тайно выделило Украине $814 млн

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что чешские компании обеспечили Украине военную технику на сумму 274 млрд крон (около $13 млрд) в рамках инициативы по закупке боеприпасов. По словам господина Бабиша, предыдущее правительство во главе с Петром Фиалой «тайно» выделило из бюджета страны 17,1 млрд крон (около $813 млн) на вооружение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш

Фото: Eva Korinkova / Reuters Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш

Фото: Eva Korinkova / Reuters

«Из чешского бюджета тайно было выделено 17,1 млрд на вооружение, все это было скрыто, все было сверхсекретно»,— заявил господин Бабиш (цитата по CTK). Как утверждает премьер-министр, предыдущее правительство «уклончиво отвечало» на вопросы о проекте и скрывало бюджет военной разведки.

Андрей Бабиш заявил, что Чехия перестанет выделять деньги из государственного бюджета на вооружение Украины. При этом страна продолжит координировать европейскую инициативу по военной помощи Украине для заинтересованных иностранных сторон, следует из сообщения премьер-министра.

Как пишет CTK, Петр Фиала, в свою очередь, раскритиковал публичное заявление господина Бабиша о деталях инициативы. По его мнению, публичное обсуждение поставки боеприпасов ставит под угрозу безопасность людей и компаний, участвующих в инициативе, а также может нанести экономический ущерб.