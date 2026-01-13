В Ижевске отказались от организации купелей на Крещение

В ночь на 19 января в Удмуртии пройдут традиционные купания, приуроченные к празднику Крещения Господня. В этом году планируется оборудовать 43 купели, сообщил руководитель Госкомитета по делам ГО и ЧС Удмуртии Андрей Шуткин.

Фото: Антон Иванов

Власти Ижевска не будут организовывать купель на городском пляже из-за недостаточной толщины льда — она составляет всего 10 см вместо необходимых 25 см. Из-за малой толщины льда купели не будут организованы также в Сарапульском районе и Глазове. Ближайшие для столицы Удмуртии купели будут расположены в селах Завьялово и Бабино, а также в деревнях Лудорвай и Хохряки Завьяловского района.

МЧС настоятельно рекомендует не купаться в необорудованных местах и взвесить необходимость поездки на водоемы. Безопасность купающихся будет обеспечивать более 450 человек.

Анастасия Лопатина