Средняя зарплата менеджера по персоналу в Перми составляет 70 тыс. рублей

Зарплата HR-менеджера в компаниях сферы розничной торговли в Перми составляет 40–135 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщает исследование сервиса по поиску работы SuperJob, проведенное в январе 2026 года. Средняя зарплата на рынке составляет 70 тыс. руб.

Зарплатный максимум в Москве достигает 220 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 180 тыс. руб., в Екатеринбурге — 160 тыс. руб. В должностные обязанности работников входит участие в разработке системы подбора, мотивации и развития персонала, а также ведение кадрового делопроизводства. Кроме того, менеджер должен заниматься сопровождением процесса оформления и адаптации сотрудников, принимать участие в организации аттестации, обучения персонала, формировании кадрового резерва и корпоративной культуры, а также в организации корпоративных мероприятий.