Каникулы и праздники в Ульяновской области снизили заболеваемость гриппом

В Ульяновской области за прошедшую вторую неделю 2026 года (с 5 января по 11 января) заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась и стала ниже уровня заболеваемости предыдущей недели на 32,29%, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Ведомство отмечает, что всего за неделю среди населения Ульяновской области зарегистрировано 5332 случая заболевания ОРВИ и гриппа (интенсивный показатель 50,11 случая на 10 тыс. населения). При этом недельный показатель заболеваемости ниже эпидпорога по совокупному населению на 36,67%, превышение эпидпорога не наблюдается ни в одной возрастной группе.

В Ульяновске за минувшую неделю зарегистрировано 4348 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Интенсивный показатель выше, чем по региону — 71,08 случая на 10 тыс. человек населения, но ниже недельного эпидпорога на 37,04%.

Врачи считают, что снижению заболеваемости способствовали школьные каникулы и праздничные дни, что значительно снизило число контактов граждан.

Андрей Васильев, Ульяновск