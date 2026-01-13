Цены на вторичное жилье в Перми выросли на 12% за год

В 2025 году в столице Прикамья стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости достигла 112 тыс. руб. Это на 12% выше, чем в прошлом году. Об этом сообщают аналитики «РБК Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Лидером по росту цен на жилье стала Махачкала (+25%, до 120,9 тыс. руб. за 1 кв. м). Заметно повысились цены в Курске (+24%, до 109,9 тыс. руб.), Ижевске (+16, до 97,7 тыс. руб.), Челябинске (+15%, до 102,3 тыс. руб.), в Набережных Челнах (+14%, до 116,4 тыс. руб.), Калининграде (+14%, до 137,3 тыс. руб.). Единственным крупным городом из 50 исследуемых, где цены на вторичное жилье в 2025 году снизились, оказался Новокузнецк. Там средняя стоимость квадратного метра упала на 2%, до 92,7 тыс. руб.