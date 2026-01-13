В Казани в отношении замдиректора школы возбудили дело о мошенничестве

В отношении заместителя директора по административно-хозяйственной части одной из школ Казани возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приволжского района.

Надзорные органы установили, что он оформил на работу уборщицей жительницу Казани, которая фактически там не работала. При этом заместитель директора подделывал табели учета рабочего времени технического персонала для начисления заработной платы. Денежные средства, по данным прокуратуры, получал сам заместитель директора.

На него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»).

Анна Кайдалова