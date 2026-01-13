В Чувашии дело о покупке некачественного жилья для детей-сирот направили в суд

В Чувашии передали в суд дело в отношении главы администрации Моргаушского муниципального округа, обвиняемого в приобретении некачественного жилья для детей-сирот. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашии.

По данным следствия, с февраля 2020 года по апрель 2021 года обвиняемый, курируя вопросы капитального строительства, организовал приобретение в муниципальную собственность нескольких квартир в селе Большой Сундырь. При этом жилье было куплено без соблюдения процедуры приема и экспертиз.

Как установили следователи, квартиры не соответствовали санитарным, техническим и иным обязательным требованиям. Несмотря на это помещения были переданы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, состоявшим на учете в качестве нуждающихся в жилье.

Чиновнику предъявлено обвинение по четырем эпизодам ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Анна Кайдалова