На Дону в каждом третьем магазине алкоголя нашли нарушения в 2025 году

Департамент потребительского рынка Ростовской области выявил нарушения в 108 из 335 проверенных торговых точек, продающих алкоголь, и изъял из незаконного оборота более пяти тысяч литров спиртных напитков. Об этом сообщила в Telegram-канале директор ведомства Ирина Гелас.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации госпожи Гелас, в 2025 году граждане направили свыше 500 обращений о нарушениях требований розничной торговли спиртным. Сотрудники департамента провели более 800 выездных обследований, выполнили 89 контрольных закупок и проверили 676 хозяйствующих субъектов.

«В отношении нарушителей составили 150 протоколов об административных правонарушениях. Контролируемым лицам объявили 429 предостережений о недопустимости первичных и повторных нарушений»,— отметила директор департамента.

