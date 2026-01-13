Нижегородцы за новогодние праздники отдали мошенникам 19 млн рублей

Почти 19 млн руб. лишились жители Нижегородской области из-за мошенников в новогодние праздники, с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Всего за этот период зарегистрировано 44 таких преступления против 50 годом ранее, сообщили в региональном ГУ МВД.

Больше всего мошенничеств за прошедшие праздники было по схеме «Звонок от службы безопасности банка» — 13 случаев. 12 преступлений совершено по схеме «Предложение дополнительного заработка», 11 — при онлайн-покупках.

Галина Шамберина