Завершено конкурсное производство в отношении банка «Ассоциация»

Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о банкротстве разоренного банка «Ассоциация». Процедура реализации имущества должника завершена, следует из судебной картотеки. После этого в ЕГРЮЛ внесут запись о ликвидации должника.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Банк «Ассоциация» лишился лицензии в 2019 году из-за недостачи 3,8 млрд руб. на корсчетах в VTB Europe Bank: внутренняя отчетность банка и платежи в системе SWIFT оказались сфальсифицированы в пользу участников валютных операций, в том числе компании «Капитал регионы» и АО «Волга капитал». По данному факту расследовали уголовное дело о причинении ущерба путем обмана без цели хищения средств (ст. 165 УК РФ). Виновниками разорения банка признали бывшего казначея Владимира Макаревича и предпринимателей Павла Увяткина и Станислава Машагина. Они возместили ущерб в рамках мировых соглашений с АСВ.

Требования в размере 575,5 млн руб. АСВ уступила кредитору третьей очереди ООО «Новые инвестиции». Оставшиеся требования 641,8 тыс. руб. считаются погашенными, как и требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества должника, говорится в решении суда.

Владимир Зубарев