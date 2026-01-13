РСТ: Вьетнам стал лидером по спросу у российских туристов в новогодние праздники

Вьетнам вошел в топ-5 популярных туристических направлений среди россиян на новогодние праздники, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ). В РСТ страну назвали «абсолютным лидером по темпам роста продаж».

В рейтингах по продажам у некоторых туроператоров страна Вьетнам занял первое место. По данным компании Anex, популярность страны выросла из-за чартерной программы из многих городов России. По данным Fun&Sun, на туры во Вьетнам пришлось 11% от общего объема продаж компании. В пятерку популярных зарубежных направлений попали страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока: Куба, Турция, Таиланд, Египет, ОАЭ и Шри-Ланка. Чаще всего россияне покупали туры в первых числах января на 8-11 дней.

Стоимость зарубежных туров выросла в среднем на 3-11%. Дороже всего россиянам обошлись поездки на Мальдивы, Сейшелы, Маврикий. Самыми доступными направлениями в РСТ назвали Белоруссию, Казахстан, Грузию, Армению. Средний чек по турам в Таиланд составил $3,2 тыс., в Египет — $2,6 тыс., в ОАЭ — $3,9 тыс., на Шри-Ланку — $3,6 тыс.