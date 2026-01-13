В Челябинске временно закрываются катки из-за морозов

Челябинские катки объявили о временном закрытии из-за морозов на этой неделе. Информация опубликована в социальных сетях городских парков.

Каток в центральном парке имени Гагарина не будет работать как минимум 14 января и до повышения температуры. Также в ближайшие дни сеансы приостанавливают на катках в детском парке имени Терешковой и городском саду имени Пушкина. Закрытие льда при температуре ниже -25°С прописано в правилах учреждений.

По данным Челябинского гидрометцентра, на этой неделе на территории региона ожидается похолодание до -36°С ночью и до -29°С днем.

Виталина Ярховска