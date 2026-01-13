«Амкар» объявил о подписании контракта со вторым вратарем

Владислав Зернаев переходит в «Амкар Пермь». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Двадцатипятилетний голкипер — воспитанник академии ФК «Балтика». С этим клубом он подписал первый профессиональный контракт, однако дебютировать за основную команду не удалось. В дальнейшем вратарь выступал за подмосковную «Коломну», «Знамя труда» из Орехово-Зуево, ставропольское «Динамо» и белорусский «Бумпром».

Прошлый сезон Владислав Зернаев провел в белгородском «Салюте», приняв участие во всех 29 матчах первенства и 13 раз сохранив ворота в неприкосновенности.

Также стало известно о том, что ФК «Амкар» покинул полузащитник Дмитрий Калайда, который с зимы прошлого года выступал за пермский клуб на правах аренды. В прошлом сезоне он принял участие в 25 матчах, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Игрок может оказаться в столичном «Торпедо».