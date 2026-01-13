В автосалонах Петербурга перестали продавать «Москвич 6»

Автодилеры перестали продавать седан «Москвич 6» в Санкт-Петербурге. Сейчас в городе доступны только две модели бренда: «Москвич 3» и «Москвич 8» в нескольких экземплярах, сообщил автомобильный эксперт Денис Гаврилов в Telegram-канале AutoRun SPb.

Фото: «Коммерсантъ»

По оценке господина Гаврилова, доля модели «Москвич 6» в продажах марки по итогам 2025 года составила около 4,5%. В целом за прошлый год бренд «Москвич» не вошел в двадцатку лидеров в Петербурге, а число регистраций составило чуть более 600 автомобилей.

«В достижения «Москвича» можно записать лишь то, что по количеству проданных машин в 2025 году он превзошел в Петербурге местный XCite»,— говорит эксперт.

Артемий Чулков