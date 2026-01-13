В учебные заведения Ульяновска поступили ложные сообщения о минировании

На почту Ульяновского колледжа культуры и искусства поступило анонимное сообщение о минировании учреждения, сообщило в среду региональное министерство искусства и культурной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Ведомство отмечает, что руководство колледжа «незамедлительно приняло решение об эвакуации студентов и преподавателей из всех шести корпусов (два на ул. Ленина и четыре на ул. Назарьева)». Были также оперативно информированы правоохранительные органы и МЧС, которые уже провели работу на месте. Все объекты проверены кинологами. «Угрозы для жизни и здоровья студентов и сотрудников не обнаружено, студенты отпущены домой», — сообщают в региональном минкульте. При этом в ведомстве отмечают, что «другие учебные заведения города также получили подобные сообщения».

В региональном управлении МВД информацию подтверждают, но от комментариев отказываются. Источник, близкий к региональной полиции, сообщил «Ъ-Волга», что злоумышленники, звонившие по телефонам, сообщили о якобы минировании «очень большого количества высших и средних специальных учебных заведений Ульяновска», поиск преступников продолжается, информация о версиях и подозреваемых не разглашается.

Андрей Васильев, Ульяновск