Членам ОПС дали до 23 лет за производство более тонны наркотиков в Подмосковье

Московский областной суд назначил сроки от 12 до 23 лет строгого и особого режима 16 членам организованного преступного сообщества (ОПС), обвиняемым в производстве наркотиков. Руководителями ОПС назвали Кирилла Турлаева, Игоря Цуркана и Александра Серденко. Они получили 23, 22 и 20 лет колонии соответственно, сообщили в подмосковном управлении прокуратуры.

Помимо руководителей сообщества, обвинения предъявили:

  • Илье Губину;
  • Игорю Борисенкову;
  • Игорю Бекетову;
  • Александру Сидоровичу;
  • Андрею Борисову;
  • Александру Цуркану;
  • Дмитрию Иванову;
  • Андрею Руссу;
  • Дмитрию Моспанову;
  • Сергею Журавелю;
  • Дмитрию Коркину;
  • Алексею Манжосу;
  • Антону Яровому.

В зависимости от роли, всех фигурантов признали виновными в создании и участии в ОПС, производстве и покушении на сбыт наркотиков, а также в хранении поддельного паспорта.

Как установило следствие, подсудимые создавали и продавали мефедрон в 2019-2021 годах. Производством наркотиков злоумышленники занимались в шести нарколабораториях, находившихся в Волоколамском, Одинцовском, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском и Раменском городских округах, а также в городском округе Луховицы. Всего оперативники изъяли более тонны наркотических веществ.

Никита Черненко

