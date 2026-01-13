Членам ОПС дали до 23 лет за производство более тонны наркотиков в Подмосковье

Московский областной суд назначил сроки от 12 до 23 лет строгого и особого режима 16 членам организованного преступного сообщества (ОПС), обвиняемым в производстве наркотиков. Руководителями ОПС назвали Кирилла Турлаева, Игоря Цуркана и Александра Серденко. Они получили 23, 22 и 20 лет колонии соответственно, сообщили в подмосковном управлении прокуратуры.

Помимо руководителей сообщества, обвинения предъявили:

Илье Губину;

Игорю Борисенкову;

Игорю Бекетову;

Александру Сидоровичу;

Андрею Борисову;

Александру Цуркану;

Дмитрию Иванову;

Андрею Руссу;

Дмитрию Моспанову;

Сергею Журавелю;

Дмитрию Коркину;

Алексею Манжосу;

Антону Яровому.

В зависимости от роли, всех фигурантов признали виновными в создании и участии в ОПС, производстве и покушении на сбыт наркотиков, а также в хранении поддельного паспорта.

Как установило следствие, подсудимые создавали и продавали мефедрон в 2019-2021 годах. Производством наркотиков злоумышленники занимались в шести нарколабораториях, находившихся в Волоколамском, Одинцовском, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском и Раменском городских округах, а также в городском округе Луховицы. Всего оперативники изъяли более тонны наркотических веществ.

Никита Черненко