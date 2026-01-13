Полиция Карелии задержала челябинца по подозрению в мошенничестве с помощью сим-карт

Правоохранители задержали жителя Челябинска по подозрению в мошенничестве при помощи сим-карт. Он использовал их для оформления микрозаймов, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Одной из жертв злоумышленника стал бывший житель Республики Карелия, который переехал в Петербург. Он сообщил полиции, что осенью прошлого года от его имени незаконно оформили микрозаймы.

Полицейские установили причастность к махинациям жителя Челябинска. Тогда он был еще несовершеннолетним. Он нашел в Сети чат для мошенников и решил обогатиться. Для этого аферист приобрел сим-карты, номера которых прежде использовались абонентами и передавал соучастникам сведения для активации. Затем подозреваемый осуществлял вход в личные кабинеты на сайтах микрофинансовых организаций и подавал заявки на оформление займов.

Ему удалось взять микрокредит на 30 тыс. рублей. Еще две попытки были неудачными. Полиция возбудила уголовно дело по ч. 3 ст. 30 и ст. 159 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

