CNN: США выкупили устройство, якобы вызывающее «гаванский синдром»

Как стало известно CNN, Пентагон сумел выкупить и протестировать устройство, которое может быть связано с так называемым «гаванским синдромом». Оно было приобретено около года назад за «восьмизначную сумму», утверждают сразу несколько источников телеканала.

По данным телеканала, подразделение Министерства внутренней безопасности США купило устройство в последние дни правления администрации Джо Байдена. Его изучение все еще продолжается, при этом некоторые члены правительства США сомневаются в том, что выкупленное устройство действительно может вызывать симптомы, которые совокупно описывают «гаванским синдромом». Эксперты, изучавшие девайс, также не уверены, что он в состоянии излучать радиоволны на несколько километров.

По словам одного источника, устройство помещается в рюкзак, а некоторые его компоненты российского производства. Как американские спецслужбы узнали об устройстве и у кого они его купили, не сообщается.

«Гаванский синдром» — совокупность симптомов неустановленного происхождения, от которых на протяжении вот уже нескольких лет страдают американские военные и государственные служащие. К этим симптомам относятся головная боль, звон в ушах, нарушение когнитивных способностей, головокружение, проблемы со слухом.

Кирилл Сарханянц