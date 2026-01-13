Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Суд обязал «Уральские авиалинии» упростить процесс возврата билетов

Уральская транспортная прокуратура через суд обязала авиакомпанию «Уральские авиалинии» упростить правила возврата билетов по болезни, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

После обращения пассажира прокуратура провела проверку, в ходе которой было установлено, что на официальном сайте авиакомпании для возврата билетов в случае болезни требовались подписи и печати не только врача, выдавшего документ, но и заведующего отделением или главного врача. При этом выдача медицинскими учреждениями пациентам документов, содержащих дополнительные подписи и печати, нормативно не установлена.

«При таких обстоятельствах пассажир заведомо лишен возможности оформить предусмотренный законодательством вынужденный возврат авиабилета в случае болезни»,— говорится в сообщении.

В целях защиты прав потребителей транспортный прокурор подал иск в Октябрьский районный суд Екатеринбурга с требованием исключить из требований к медицинским документам излишние подписи и печати. Суд удовлетворил исковое заявление. После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.

