Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает об экспериментальной идее американского ученого ввести вакцинацию через употребление специально обработанного напитка.

Перед праздниками соцсети пестрили фотографиями с новогодним подарком для культуристов, который появился на полках российских магазинов, — инновационное пиво с протеином. Производитель обещает в кружке пенного всю пользу спортивного питания, помощь в восстановлении мышц и другие плюсы с тем самым вкусом. А недавно вирусолог Крис Бак из США всколыхнул общественность свежей идеей, которая тоже связана с пивом: он утверждает, что изобрел способ вводить в организм с его помощью вакцины. Как передает Science News, идея несанкционированного эксперимента возникла, когда Бак с коллегами из Национального института рака разрабатывали традиционную вакцину против полиомавируса. Ученый взял дрожжи, которые используются в приготовлении хлеба, вина, многих сортов пива, шоколада и кофе. И прокачал их, чтобы создать частицы, похожие на вирус, но которые сами по себе не заразны. После теста на грызунах Бак сварил вакцинное пиво и выпивал по пинте в день и так несколько курсов. В результате в его организме вырос уровень антител к некоторым подтипам вирусов. Однако реакцию научного сообщества в двух словах можно описать так — назревает скандал. Многие соглашаются, что нужны новые способы введения вакцин. Но критики возмущены: такие DIY-эксперименты практически на своей кухне и без строгих клинических испытаний не только опасны, но могут еще больше подпитать страхи противников вакцинации.

Анна Кулецкая