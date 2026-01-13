В саратовской «Астории» на Столыпина появится ресторан

В Саратове в здании бывшей гостиницы «Волга» («Астория») на проспекте Столыпина планируют открыть ресторан. Соответствующий проект, разработанный ООО «Паркинвест» по заказу ярославского ООО «Ярбизнесинвест», получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Комитет культурного наследия Саратовской области до 20 января 2026 года принимает предложения от граждан.

В здании бывшей гостиницы «Волга» откроют ресторан

Фото: Общественное мнение

Фото: Общественное мнение

Согласно проекту, в памятнике архитектуры начала XX века планируется создать гостевую и обеденную зоны, открытую кухню, четыре зала, бар, а также вспомогательные помещения. В подвале разместятся пекарня, заготовочный цех и холодильники. Главный вход будет организован со стороны проспекта Столыпина. Экспертиза констатировала необходимость масштабной реставрации: отмечаются повреждения конструкций, следы протечек и коррозия. Запланирован демонтаж поздних перегородок, дверных блоков и деревянной лестницы, раскрытие исторического проема на первом этаже и укрепление несущих конструкций.

Инвестиционный проект предусматривает и создание мемориальной экспозиции в номере, где в 1927 году останавливался поэт Владимир Маяковский. Ранее, в 2023 году, ООО «Паркинвест», выкупившее здание, анонсировало планы по восстановлению здания в первоначальном виде в стиле арт-нуво.

Проект развивается на фоне судебных разбирательств с прежним арендатором части помещений, сообщил «Бизнес-Вектор». Ресторан «Калинкинъ», занимавший 1,6 тыс. кв. м на втором этаже, был изъят через суд и передан федеральному агентству по управлению памятниками. Его бывший владелец — ООО «ПКФ «Волга-Астория» — проиграл серию исков, включая кассацию 28 ноября 2025 года. Компания пыталась взыскать 81 млн руб. с федеральных и муниципальных органов, но получила отказ. Решение о дальнейшем рассмотрении дела зависит от обращения в Верховный суд. Федеральные органы не имеют претензий к собственнику основной части здания.

ООО «Паркинвест» было создано Евгением Кабановым в Ярославле в 2019 году. Компания занимается арендой и управлением недвижимостью. В 2024 году ее выручка составила 360 тыс. руб., при этом убыток достиг 2,1 млн руб. Всего у господина Кабанова зарегистрировано восемь компаний, шесть из них работают в сфере недвижимости. Также ему принадлежит бренд женской одежды Shatte и ООО «Лескафепродукт» (оптовая торговля продуктами). Все организации находятся в Ярославле. Среди его компаний наиболее высокие показатели выручки в 2024 году показали ООО «Интеринвест» — 25,9 млн руб., и ООО «Проинвест» — 15,8 млн руб.

Нина Шевченко