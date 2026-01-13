Число предложений подработки в сфере общепита Челябинской области выросло на 50%

В Челябинской области работодатели в сфере общественного питания предлагали подработку на 49% чаще в 2025 году по сравнению с 2024-м. В среднем компании готовы были платить 30,5 тыс. руб. в месяц за неполную занятость, сообщает пресс-служба «Авито Подработки».

Чаще всего местный бизнес нуждался в поварах-кассирах — количество вакансий для таких специалистов выросло на 119%. Они могли получать в среднем 34,4 тыс. руб. Также заведения на 93% больше интересовались трудоустройством пекарей, которым предлагали 29,3 тыс. руб. Замыкают тройку самых востребованных профессий повара. На них спрос увеличился на 63%, а зарплата составила 33,6 тыс. руб.

При этом по России рейтинг необходимых в общепите специалистов несколько отличается. Первое место также занимают повара-кассиры (число предложений увеличилось на 108%; зарплата была на уровне 36,7 тыс. руб.). На второй и третьей позициях расположились бариста (+76%; 24 тыс. руб.) и официанты (+57%; 35,5 тыс. руб.).

Виталина Ярховска