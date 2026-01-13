Реконструкцию бастиона «Литва» в Калининграде планируют завершить летом 2026 года

Реконструкцию бастиона «Литва» в Калининграде, который находится в пользовании Музея Мирового океана, планируют полностью завершить летом 2026 года. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор музея-заповедника Денис Миронюк.

По его словам, работы включают отделку фасадов, реставрацию, полную замену перекрытий и снятие земляного вала. В музее уточнили, что перечень работ закреплен в действующем контракте с подрядчиком.

Бастион «Литва» был построен в 1843–1860 годах по проекту Эрнста Людвига фон Астера. В 1981 году объект поставили под государственную охрану, а в 2007 году включили в перечень объектов культурного наследия регионального значения. В 2022 году бастион передали Музею Мирового океана для размещения хранилища крупногабаритных предметов, реставрационных мастерских и экспозиции.

Артемий Чулков