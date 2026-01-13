Утилизатор отходов не смог оспорить решение о ничтожности сделки по покупке 14,3 га земли

Семнадцатый апелляционный арбитражный суд оставил в силе решение о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения и возвращении его в муниципальную собственность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее суд первой инстанции удовлетворил ходатайство прокуратуры Пермского края и признал ничтожной сделку по продаже земельного участка площадью 14,3 га, приобретенного юридическим лицом у администрации Октябрьского округа. По данным «Ъ-Прикамье», речь идет об ООО «Военная экология», а ставшая предметом судебных разбирательств сделка была заключена в январе 2023 года. Стоимость участка составила 230 тыс. руб. После регистрации права собственности новый владелец перевел участок в категорию земель для целей промышленности, после чего его кадастровая стоимость объекта выросла до 6, 4 млн руб.

Прокуратура доказала в суде, что компания изначально не планировала использовать участок в сельскохозяйственных целях. Фирма использовала оспоренный договор как способ обхода запретов, предусмотренных для реализации земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности, которые можно получить в собственность только после возведения на нем объекта недвижимости, а также - по стоимости, заниженной более чем в 28 раз.

ООО «Военная экология» зарегистрировано в 2009 году. По данным Rusprofile, общество занимается ликвидацией последствий загрязнений и ликвидацией отходов. Совладельцами ООО являются пять физических лиц. С 2011 по 2017 годы в их число входил Денис Кондалов, сын бывшего прокурора края Александра Кондалова. Выручка юрлица за 2024 год составила 28,2 млн руб., чистая прибыль — 429 тыс. руб.